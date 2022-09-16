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4 часа назад

По мотивам игры Genshin Impact выйдет аниме — вот первый трейлер

Cq.ru

Во время презентации обновления 3.1 для Genshin Impact разработчики объявили, что готовят аниме-сериал по мотивам игры. Детали пока не раскрываются, поэтому неизвестно даже название мультипликационного фильма и дата премьеры.

По мотивам игры Genshin Impact выйдет аниме
Фото: zerochan.netzerochan.net

Судя по трейлеру, над проектом работает японская студия ufotable. Любители аниме могут вспомнить ее по продолжению «Истребителя демонов» и серии фильмов The Garden of Sinner.

К сожалению, авторы мультфильма опубликовали не полноценный первый трейлер, а лишь продемонстрировали концепт-ролик. Скорее всего, финальная версия аниме по Genshin Impact будет выглядеть совсем иначе.

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