По мотивам игры Genshin Impact выйдет аниме

Во время презентации обновления 3.1 для Genshin Impact разработчики объявили, что готовят аниме-сериал по мотивам игры. Детали пока не раскрываются, поэтому неизвестно даже название мультипликационного фильма и дата премьеры.
Судя по трейлеру, над проектом работает японская студия ufotable. Любители аниме могут вспомнить ее по продолжению «Истребителя демонов» и серии фильмов The Garden of Sinner.
К сожалению, авторы мультфильма опубликовали не полноценный первый трейлер, а лишь продемонстрировали концепт-ролик. Скорее всего, финальная версия аниме по Genshin Impact будет выглядеть совсем иначе.