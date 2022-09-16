По мотивам игры Genshin Impact выйдет аниме

Во время презентации обновления 3.1 для Genshin Impact разработчики объявили, что готовят аниме-сериал по мотивам игры. Детали пока не раскрываются, поэтому неизвестно даже название мультипликационного фильма и дата премьеры.

Фото: zerochan.net zerochan.net

Судя по трейлеру, над проектом работает японская студия ufotable. Любители аниме могут вспомнить ее по продолжению «Истребителя демонов» и серии фильмов The Garden of Sinner.