Прощай, Yakuza — Sega отказывается от бренда

Как пояснили в компании, ребрендинг нужен для «более точного соответствия японскому названию». В Японии серия и её студия-разработчики носят название Ryu Ga Gotoku — в переводе на английский оно означает Like a Dragon. Так что привыкать к смене бренда придётся только иностранным фанатам.