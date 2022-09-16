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1 час назад

Прощай, Yakuza — Sega отказывается от бренда в пользу Like a Dragon

Игромания.руиещё 2

Sega официально подтвердила изданию Kotaku, что грядущие игры серии Yakuza будут называться Like a Dragon во всём мире.

Прощай, Yakuza — Sega отказывается от бренда
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как пояснили в компании, ребрендинг нужен для «более точного соответствия японскому названию». В Японии серия и её студия-разработчики носят название Ryu Ga Gotoku — в переводе на английский оно означает Like a Dragon. Так что привыкать к смене бренда придётся только иностранным фанатам.

Напомним, что новая часть франшизы, чей анонс состоялся несколько дней назад, уже получила название Like a Dragon 8. Кроме неё, разработчики готовят западный релиз Like a Dragon: Ishin! и новый спин-офф Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

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