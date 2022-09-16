Прощай, Yakuza — Sega отказывается от бренда

Sega официально подтвердила изданию Kotaku, что грядущие игры серии Yakuza будут называться Like a Dragon во всём мире.
Как пояснили в компании, ребрендинг нужен для «более точного соответствия японскому названию». В Японии серия и её студия-разработчики носят название Ryu Ga Gotoku — в переводе на английский оно означает Like a Dragon. Так что привыкать к смене бренда придётся только иностранным фанатам.
Напомним, что новая часть франшизы, чей анонс состоялся несколько дней назад, уже получила название Like a Dragon 8. Кроме неё, разработчики готовят западный релиз Like a Dragon: Ishin! и новый спин-офф Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.