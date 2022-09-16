Secret выбила Nigma с отборов на TI11. KuroKy два года подряд пропускает The International

Европейский состав Team Secret по Dota 2 обыграл Nigma Galaxy в нижней сетке региональной квалификации на The International 2022 — серия завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Клемента Puppey Иванова.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Таким образом, победитель и двукратный финалист TI Куро KuroKy Салехи Тахасоми во второй раз подряд не примет участия в главном турнире по Dota 2. До этого опытный капитан участвовал во всех 9 розыгрышах The International.

Вместе с ним ивент пропустят ещё четыре чемпиона мира — MinD_ContRoL, GH и Miracle побеждали на «Инте» в 2017 году, а последний игрок Nigma Сумаил SumaiL Хассан выиграл The International 2015.

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