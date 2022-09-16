В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
1 час назад

Sony выпустит бандл PS5 с FIFA 23 в комплекте

Чемпионат.com

Как сообщает издание Gizmochina со ссылкой на свои источники, Sony планирует выпустить новый набор с PlayStation 5. Помимо самой консоли в него также войдут FIFA 23 и второй геймпад Dualsense. Судя по всему, ставка будет сделана на то, что потенциальные покупатели смогут сразу же поиграть в любимый футсим вместе с друзьями — без вынужденной покупки нового контроллера.

Sony выпустит бандл PS5, посвященный FIFA
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Если источники издания верны, то бандл PS5 и FIFA 23 поступит в продажу уже 30 сентября — в день выхода футсима. Вполне возможно, ради новинки Sony прекратит или сократит производство наборов с Gran Turismo 7 и Horizon Forbidden West, которые начали продавать ещё в марте.

Вряд ли новый бандл доберётся до России, однако его наверняка можно будет купить у продавцов на различных торговых площадках.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители