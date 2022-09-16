Sony выпустит бандл PS5, посвященный FIFA

Как сообщает издание Gizmochina со ссылкой на свои источники, Sony планирует выпустить новый набор с PlayStation 5. Помимо самой консоли в него также войдут FIFA 23 и второй геймпад Dualsense. Судя по всему, ставка будет сделана на то, что потенциальные покупатели смогут сразу же поиграть в любимый футсим вместе с друзьями — без вынужденной покупки нового контроллера.