Украина подтвердила причастность к удару в Херсоне и убийству замглавы ВГА в Бердянске

Именно Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили ракетный удар по зданию администрации в Херсоне, где погибли трое человек, и убийство чиновников в Бердянске, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире стрима на YouTube-канале «Ходорковский LIVE» (признан в РФ СМИ-иноагентом).
«ВСУ – это Херсон, конечно же, понятно», – приводит ТАСС ответ Подоляка на вопрос ведущей о том, какой из ударов по освобожденным территориям был организован украинскими силовиками.
Комментируя убийство замглавы администрации и главы избиркома по референдуму в Бердянске, Подоляк назвал их «военными целями, не более того». При этом гибель генпрокурора в Луганске он считает «внутренним разбирательством».
Накануне в Бердянске Запорожской области были убиты замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.
Кроме того, в пятницу ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации Херсона. В результате погибли три человека, еще 13 получили ранения. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что удар ВСУ по зданию администрации пришелся по левому крылу, оно практически разрушено. На месте удара нашли части американской ракеты HIMARS.