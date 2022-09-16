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5 часов назад

В дополнительной истории для Resident Evil Village игроки столкнутся с новым монстром

Игромания.руиещё 1

Цуёси Канда, продюсер Capcom и Resident Evil Village, поделился некоторыми подробностями дополнительной истории Shadows of Rose, посвящённой истории Розы, дочки Итана Уинтерса.Напомним, что действие Shadows of Rose разворачивается спустя 16 лет после событий Resident Evil Village. Роза испытывает проблемы с своей сущностью и силами, так что игрокам предстоит выживать и найти лекарство.

Появились подробности дополнения Resident Evil Village
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Героиня побывает в царстве сознания «Мегамицета» — это мир, в котором таится много ловушек и чудовищ. Роза сможет носить с собой только пистолет, немного патронов и аптечку (одну или несколько — неясно). Умелое применение способностей девушки поможет точно прицеливаться в слабые места противников.

В дополнении игроки столкнутся с новым монстром, известным как Face Eater (Пожиратель лиц). Он скрывается в царстве сознания и крадёт жизнь у своих жертв. Если он схватит Розу, то та получит значительный урон, поэтому разработчики рекомендуют всячески избегать прямого контакта с существом.

Ранее были представлены свежие скриншоты Shadows of Rose и основной игры с видом от третьего лица. Релиз DLC и Resident Evil Village Gold Edition состоится 28 октября.

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