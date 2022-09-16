Появились подробности дополнения Resident Evil Village

Цуёси Канда, продюсер Capcom и Resident Evil Village, поделился некоторыми подробностями дополнительной истории Shadows of Rose, посвящённой истории Розы, дочки Итана Уинтерса.Напомним, что действие Shadows of Rose разворачивается спустя 16 лет после событий Resident Evil Village. Роза испытывает проблемы с своей сущностью и силами, так что игрокам предстоит выживать и найти лекарство.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Героиня побывает в царстве сознания «Мегамицета» — это мир, в котором таится много ловушек и чудовищ. Роза сможет носить с собой только пистолет, немного патронов и аптечку (одну или несколько — неясно). Умелое применение способностей девушки поможет точно прицеливаться в слабые места противников.

В дополнении игроки столкнутся с новым монстром, известным как Face Eater (Пожиратель лиц). Он скрывается в царстве сознания и крадёт жизнь у своих жертв. Если он схватит Розу, то та получит значительный урон, поэтому разработчики рекомендуют всячески избегать прямого контакта с существом.