В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
3 часа назад

Рэпер Lil Nas X стал «президентом League of Legends» и записал гимн к чемпионату мира

Чемпионат.comиещё 1

Популярный американский рэп-исполнитель Lil Nas X запишет песню Star Walkin’ («Прогулка звёзд»), посвящённую чемпионату мира по киберспортивной дисциплине League of Legends.

Рэпер Lil Nas X стал «президентом League of Legends» и записал гимн к чемпионату мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Релиз трека состоится 23 сентября, а спустя несколько дней рэпер исполнит её вживую на церемонии открытия турнира в США.

Пока же разработчики «Лиги Легенд» выпустили анонсирующий трейлер, в котором Lil Nas X стал президентом игры — в видео музыкант предложил выпустить скин на Удира, делающего персонажа обнажённым, а также установил композицию в качестве звонка на телефоны в офисе Riot Games.

Чемпионат мира по League of Legends 2022 пройдёт с 29 сентября по 5 ноября в городах Мексики и США. Общий призовой фонд турнира составит $ 2,225 млн.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители