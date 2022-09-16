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4 часа назад

Star Wars Eclipse сохранит дух Detroit: Become Human и других игр Quantic Dream

Чемпионат.comиещё 1

Несмотря на то, что грядущая Star Wars Eclipse — динамичная экшен-адвенчура, которую разрабатывает Quantic Dream. Игра сохранит в себе основы, на которых строятся Detroit: Become Human, Heavy Rain и другие проекты французской студии. Об этом в интервью IGN Japan заявил генеральный директор компании Гийом де Фондомье.

Star Wars Eclipse сохранит дух Detroit: Become Human и других игр Quantic Dream
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В Star Wars Eclipse мы сохраним основные элементы игр Quantic Dream, в которых всегда есть сильный сюжет и прописанные персонажи, множество играбельных героев и глубокая интерактивность. Но не забудем и про инновации.

Star Wars Eclipse анонсировали на церемонии The Game Awards 2021. Авторы обещают «приключенческий экшен с разветвлённым повествованием и с несколькими играбельными героями. Действие игры развернётся во вселенной «Звёздных войн» — в Эпоху Расцвета Республики.

Мы делаем экшен-адвенчуру, поэтому элементы экшена также будут очень важны. Остальные подробности мы раскроем в ближайшем будущем.

Дата релиза проекта неизвестна.

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