Star Wars Eclipse сохранит дух Detroit: Become Human и других игр Quantic Dream

Несмотря на то, что грядущая Star Wars Eclipse — динамичная экшен-адвенчура, которую разрабатывает Quantic Dream. Игра сохранит в себе основы, на которых строятся Detroit: Become Human, Heavy Rain и другие проекты французской студии. Об этом в интервью IGN Japan заявил генеральный директор компании Гийом де Фондомье.