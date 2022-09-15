В Epic Games Store раздают сразу две игры

Наступил очередной четверг — это значит, что в Epic Games Store началась новая раздача. Сегодня в магазине можно забрать сразу две игры:

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Spirit of the North — одиночная приключенческая игра о милом лисе, вдохновлённая захватывающими и загадочными пейзажами Исландии. Путешествуя по миру игры, пользователи узнают больше о земле, оставшейся в руинах.

The Captain — 2D-приключение, рассказывающее о космическом путешествии через всю галактику. По ходу прохождения игроки столкнутся с действительно сложными решениями и смогут посетить ранее неизведанные человеком места.

Оба проекта можно забрать до 22 сентября, 18:00 мск.