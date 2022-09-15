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3 часа назад

Gaijin объявила “Эпоху дронов” в War Thunder

Riot Pixels

Экшен War Thunder получил крупный патч «Эпоха дронов». Он добавил в игру БПЛА, карты, эффекты поражения самолетов и танков и не только.

Gaijin объявила “Эпоху дронов” в War Thunder
Фото: STEAMSTEAM

Главное новшество — разведывательные и ударные дроны. Разведывательные — своеобразный «расходник» для легких танков. Из ударных Gaijin выделяет американский MQ-1, российский «Орион» и китайский Wing Loong 1. Подробнее о беспилотниках мы писали тут.

Среди самолетов разработчики обращают внимание на Су-25 и Mirage 2000. Советскому Су-25 посвящен красивый ролик. Mirage 2000 — французский реактивный истребитель с мощным вооружением и характерным треугольным крылом. Он участвовал в операциях в Афганистане и войне в Персидском заливе. Сейчас его используют Египет, Бразилия, Индия и другие государства.

Нельзя не упомянуть линейку китайских вертолетов, куда вошли как адаптация импортных образцов, так и собственное «творчество» китайцев. Что еще? Итальянский дредноут Andrea Doria, вертолет Rooivalk Mk1F CSH родом из ЮАР, израильские модификации танков М48 и М60, турецкий вертолет T129 ATAK…

Морские и наземные сражения теперь выглядят зрелищнее. Так, в них появились случайно генерируемые эффекты соприкосновения снаряда с броней. Эти эффекты учитывают тип и калибр снаряда.

Ну и новые локации. Их две — «Золотой залив» для морских боев и «Прадеш» — для воздушных и наземных. «Золотой залив» создан под впечатлением берегового рисунка Сан-Франциско, «Прадеш — по мотивам гималайской границы Пакистана и Индии.

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