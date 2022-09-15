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3 часа назад

«Они ушли слишком далеко от Battlefield». Винс Зампелла — о провале Battlefield 2042

Чемпионат.com

В прошлом году о провале Battlefield 2042 не слышали, кажется, только глухие. После этого в EA начались большие перестановки, а за будущее бренда стал отвечать Винс Зампелла — создатель Medal of Honor, Call of Duty, Titanfall и Apex Legends.

«Они ушли слишком далеко от Battlefield». Винс Зампелла о провале Battlefield 2042
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Спустя почти год в интервью Barrons известный разработчик прокомментировал проблемы шутера.

Думаю, они ушли слишком далеко от того, что такое Battlefield. Они попробовали что-то, что, кажется, оказалось слишком амбициозным — штуки вроде роста числа игроков в матче.

По мнению Зампеллы, команда Battlefield 2042 не провела достаточно времени во время разработки для итерации геймплея. Даже к концу разработки не было понятно, что весёлого в таком типе игрового процесса.

По своей сути, их идеи не были фундаментально плохими. Они просто некорректно начали исполнять их, что не позволило удачно реализовать затеи.

В Battlefield 2042 сейчас проходит второй сезон, а мнение общественности о шутере меняется в лучшую сторону. Сейчас франшизой полностью руководит Зампелла, поэтому за её будущее уже не так много переживаний. Уже в следующем сезоне, кстати, вернут традиционные классы.

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