Системные требования и детали Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion

Square Enix представила системные требования и раскрыла технические детали ролевого экшена Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion. На Tokyo Game Show компания привезла демо тайтла, и в Сети уже появились 13 минут геймплея.
Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion — ремастер оригинальной Crisis Core: Final Fantasy VII, которая вышла на портативной PSP в 2007 году. Улучшенная версия приключения получит улучшенную работу камеры и более плавные анимации героев, а также более удобный интерфейс. Также обещают более удобную боевую систему и озвученные сюжетные сцены, в которых раньше информация подавалась текстом. Для игры перезаписали всю музыку композитора Такэхару Исимото.
Сюжет Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion, как и история оригинальной игры, затронет события, предшествующие Final Fantasy VII. Зак Фэйр вместе со старшим оперативником Ангилом Хьюли и Сефиротом отправляются на поиски своего боевого товарища — с этого и начинается приключение, которое в итоге подведёт события к началу культовой Final Fantasy VII.
Системные требования ПК-версии Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion
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