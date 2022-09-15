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4 часа назад

Системные требования и детали Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion

Чемпионат.com

Square Enix представила системные требования и раскрыла технические детали ролевого экшена Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion. На Tokyo Game Show компания привезла демо тайтла, и в Сети уже появились 13 минут геймплея.

Системные требования и детали Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion — ремастер оригинальной Crisis Core: Final Fantasy VII, которая вышла на портативной PSP в 2007 году. Улучшенная версия приключения получит улучшенную работу камеры и более плавные анимации героев, а также более удобный интерфейс. Также обещают более удобную боевую систему и озвученные сюжетные сцены, в которых раньше информация подавалась текстом. Для игры перезаписали всю музыку композитора Такэхару Исимото.

Сюжет Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion, как и история оригинальной игры, затронет события, предшествующие Final Fantasy VII. Зак Фэйр вместе со старшим оперативником Ангилом Хьюли и Сефиротом отправляются на поиски своего боевого товарища — с этого и начинается приключение, которое в итоге подведёт события к началу культовой Final Fantasy VII.

Системные требования ПК-версии Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion

Минимальные:

  • ОС — Windows 10/Windows 11 (64-bit).
  • Процессор — AMD A8-7600 или Intel Core i3-3210.
  • Видеокарта — AMD Radeon RX 460 или NVIDIA GeForce GTX 750 Ti.
  • Оперативная память — 8 ГБ.
  • Место на диске — 30 ГБ.

Рекомендуемые:

  • ОС — Windows 10/Windows 11 (64-bit).
  • Процессор — AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-6500.
  • Видеокарта — AMD Radeon RX 5500 XT или NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 ГБ VRAM).
  • Оперативная память — 8 ГБ.
  • Место на диске — 30 ГБ.
  • Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion выходит 13 декабря на консолях и ПК.
Игры,Intel,
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