Overwatch отключат за день до выпуска Overwatch 2

Отключение серверов Overwatch было лишь вопросом времени, поскольку об этом Blizzard говорила ещё давно, однако теперь стала известная точная дата, когда Overwatch официально «умрёт».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По словам коммерческого директора Джона Спектора, серверы выключат 2 октября, так что насладиться первой Overwatch в последний раз можно будет 2 числа. Примечательно, что релиз второй части состоится более чем через сутки после отключения серверов оригинального тайтла.

Примерно за день до запуска Overwatch 2 мы собираемся отключить серверы Overwatch. C практической точки зрения, 2 октября действительно последний день, чтобы зайти и поиграть в Overwatch. И затем мы планируем 27-часовой простой.