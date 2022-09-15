Forza Horizon 5 отпразднует юбилей серии

В это трудно поверить, но в этом году серии Forza Horizon исполняется 10 лет. В честь этого Microsoft анонсировала крупное обновление для Horizon 5, которое выйдет уже 11 октября.

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Игроки смогут принять участие в гонках режима Midnight Battles, послушать любимые музыкальные треки из прошлых частей, а также «пережить ключевые моменты серии Forza Horizon». После этого геймеров ждёт целый месяц специальных мероприятий и испытаний в честь юбилея. Всеми подробностями авторы обещают поделиться уже в начале октября.