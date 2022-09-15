Alliance вылетела с отборочных на The International 2022, проиграв команде стримеров

Состав шведского клуба Alliance по Dota 2 завершил выступление на европейской квалификации к The International 2022.

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В первом раунде нижней сетки европейская пятёрка уступила команде Team Bald Reborn, за которую выступают популярные стримеры Жан Gorgc Стефановски и Стив Xcalibur Йе — матч завершился со счётом 1:2.

Alliance не только потеряла последний шанс сыграть на главном турнире года, но и продолжила неприятную серию без побед в официальных матчах — последний раз команда выигрывала ещё в апреле.

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Владелец клуба и чемпион The International 2013 Джонатан Loda Берг уже извинился перед болельщиками и назвал этот сезон худшим в истории команды.

Состав Alliance по Dota 2: