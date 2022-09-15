Что нельзя делать с PlayStation 5: семь ошибок новичка

PlayStation 5 — великолепная консоль нового поколения, которая стала достойной преемницей PlayStation 4. Однако переход на новую платформу не всегда проходит гладко: где-то нужно привыкнуть к интерфейсу, где-то — помнить об особенностях системы. Если вы недавно стали обладателем PS5, то мы подготовили список самых распространенных ошибок, которые новички совершают во время эксплуатации консоли.

Фото: Sony Sony

Неправильное расположение PS5

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Одна из первых ошибок, которые совершают большинство новых владельцев PS5 — это наплевательское отношение к подставке. Да, не всем нравятся крупные габариты и визуальный дизайн консоли, что частично объясняет желание выкинуть стандартный стенд куда подальше, но так делать ни в коем случае нельзя. Чтобы избежать перегрева, PS5 нуждается в надлежащей вентиляции — и подставка выполняет именно эту цель. Она прочно закрепляет консоль и слегка приподнимает ее, что обеспечивает приток воздуха к вентиляционным отверстиям. Какими бы ни были ваши предпочтения, обязательно разместите вашу PS5 на стоковой подставке, желательно в просторном месте.

Загрузка PS4-игр на встроенное хранилище

Стандартная комплектация PS5 предлагает 825 ГБ свободного места на SSD, 667 из которых доступны для использования. Первое время может показаться, что этого вполне достаточно, но это совсем не так: на практике встроенный накопитель консоли забивается крайне быстро, т.к. крупные релизы могут занимать сотни гигабайт памяти. Если прибавить к ним игры для PS4, то свободного места будет еще меньше. Конечно, хранилище PS5 можно расширить при помощи дополнительного SSD, но есть решение дешевле: сохраняйте PS4-игры на внешнем жестком диске. Это поможет вам сэкономить место на встроенном накопителе консоли.

Отказ от обновления системы и игр

Когда отчаянные времена начинают требовать отчаянных мер, некоторые игроки пытаются сэкономить свободное место на PS5 ценой обновлений. Отчасти это можно понять: те же патчи для игр могут быть действительно объемными, если разработчики пытаются починить неготовый к релизу продукт. Однако отказываться от обновлений в принципе — не лучшая идея. Из-за этого вы можете пропустить не только важные фиксы и новые функции, но и наткнуться на проблемы совместимости в будущем.

Удаление Astro’s Playroom

Бесплатный платформер Astro’s Playroom предустановлен на всех копиях PS5, и на то есть весомая причина: эта забавная игра — отличная презентация технических возможностей консоли и контроллера DualSense. Конечно, сторонние разработчики тоже задействуют уникальные функции геймпада, вроде тактильного отклика и адаптивных курков, но Astro’s Playroom — лучший способ разобраться, как они работают. Просто попробуйте, вы наверняка сами удивитесь тому, сколько удовольствия получите.

Загрузка неправильных версий cross-gen игр

Существует целый ряд релизов, продающихся в версиях как для PS4, так и для PS5. Из-за того, что последняя поддерживает обратную совместимость с предшественницей, по ошибке можно ненароком скачать версию какой-либо игры для PS4 — или вообще загрузить файлы для обеих платформ. Рекомендуем быть внимательными: PS5-версии игр предыдущего поколения зачастую оптимизированы специально для нового железа, что выражается в быстрой загрузке и повышенном качестве графики. Перед тем, как поставить что-то на закачку, всегда проверяйте, что вы скачиваете версию именно для PS5.

Настройки центра управления

Центр управления PS5 — новый элемент интерфейса системы, который обеспечивает быстрый доступ к различным настройкам и функциям. Там можно посмотреть уведомления, проверить статус загрузок, настроить звук, переключиться между запущенными играми и многое другое. Но знали ли вы, что иконки в центре управления можно расположить на свой вкус? Для этого открыть центр нажатием на кнопку PS и затем нажать на опции. Ярлыки, которыми вы редко пользуетесь, также можно переместить в скрытую область, чтобы они не занимали место зря.

Трансфер данных PS4