EA готовится к анонсу The Sims 5

Вчера Electronic Arts объявила, что The Sims 4 перейдёт на условно-бесплатную модель распространения уже 18 октября. Проект станет бесплатным на всех платформах, однако дополнения останутся платными.

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После этой новости известный журналист и инсайдер Джефф Грабб в подкасте Giant Bomb заявил, что студия Maxis, которая разработала The Sims 4, анонсирует долгожданную The Sims 5 уже в октябре. Возможно, именно в тот день, когда четвёртая часть станет бесплатной.

Никаких подробностей игры источники Грабба не раскрыли. Если игру и правда анонсируют, то сейчас, скорее всего, она всё ещё находится на ранних стадиях производства, поэтому релиз точно не стоит ждать раньше 2024 года.