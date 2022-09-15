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1 час назад

Источник: The Sims 5 анонсируют уже в октябре

Чемпионат.comиещё 2

Вчера Electronic Arts объявила, что The Sims 4 перейдёт на условно-бесплатную модель распространения уже 18 октября. Проект станет бесплатным на всех платформах, однако дополнения останутся платными.

EA готовится к анонсу The Sims 5
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

После этой новости известный журналист и инсайдер Джефф Грабб в подкасте Giant Bomb заявил, что студия Maxis, которая разработала The Sims 4, анонсирует долгожданную The Sims 5 уже в октябре. Возможно, именно в тот день, когда четвёртая часть станет бесплатной.

Никаких подробностей игры источники Грабба не раскрыли. Если игру и правда анонсируют, то сейчас, скорее всего, она всё ещё находится на ранних стадиях производства, поэтому релиз точно не стоит ждать раньше 2024 года.

Сама EA или Maxis об анонсе The Sims 5 ничего не говорили.

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