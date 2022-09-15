Начались съемки второго сезона сериала по Halo

В социальных сетях сериала Halo появилась публикация о начале съёмок второго сезона шоу. Судя по всему, съёмочный процесс продлится до конца года, а премьера второго сезона состоится в 2023 году.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Вместе с этим появилось и первое фото со съёмок. На нём можно увидеть актёрский состав в спартанской броне, а также и актёра Пабло Шрайбера, который сыграл роль Мастера Чифа.

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