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1 час назад

Начались съёмки второго сезона сериала Halo

Чемпионат.comиещё 3

В социальных сетях сериала Halo появилась публикация о начале съёмок второго сезона шоу. Судя по всему, съёмочный процесс продлится до конца года, а премьера второго сезона состоится в 2023 году.

Начались съемки второго сезона сериала по Halo
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Вместе с этим появилось и первое фото со съёмок. На нём можно увидеть актёрский состав в спартанской броне, а также и актёра Пабло Шрайбера, который сыграл роль Мастера Чифа.

Спартанцы высадились в Исландии! Производство второго сезона уже началось.

Чемпионат.ком

Первый сезон уже доступен для просмотра на Paramount+, однако он получил смешанные отзывы как от критиков, так и от простых зрителей. Сериал ругали за сильное расхождение с каноном и многие нелепые моменты. Несмотря на это, авторы шоу всё равно захотели сделать продолжение

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