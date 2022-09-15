В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
3 часа назад

Стримеру на Twitch дали бан за сексуальные действия в GTA

Чемпионат.comиещё 1

Недавно стримера Коди Clix Конрода забанили на Twitch из-за того, что он совершал сексуальные действия с другим персонажем в GTA RP, притом все были, конечно, в одежде.

Twitch заблокировал стримера за развратное поведение в GTA
Фото: ЧемпионатЧемпионат

Стример получил блокировку на неделю, а после этого он опубликовал в социальных сетях обращение и вспомнил про девушку, которая занималась половым актом прямо в прямом эфире.

С ума сойти, я получил недельный бан за однополое сексуальное действие между двумя одетыми персонажами. Забавно, но был случай, когда девушка стримила и занималась сексом по-настоящему, и ей дали бан на семь дней.

В комментариях многие поддержали стримера и отметили, что администрация Twitch выдала бан несправедливо, поскольку все действия происходили в игре. На площадке есть много девушек, которые чаще всего предстают в откровенных образах, и за это их не банят.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители