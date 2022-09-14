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9 часов назад

Призовой фонд The International 2022 по Dota 2 превысил сумму в $ 11 млн

Чемпионат.com

Общая сумма, которую разыграют участники киберспортивного турнира The International 2022, превысила отметку в $ 11 млн. На момент публикации материала точный призовой фонд TI11 составляет $ 11 018 504.

Призовой фонд The International 2022 по Dota 2 превысил $ 11 млн
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Судя по графику, в этом году на The International не будет рекордного призового — если тенденция сохранится, то пользователям удастся собрать не более $ 20 млн. Это меньше, чем на трёх предыдущих турнирах серии.

Чемпионат.ком

Начальный призовой чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 составил $ 1,6 млн, но увеличивается за счёт покупок внутриигрового предмета Battle Pass — 25% дохода от продаж Valve отправляет в общий фонд. В прошлом году итоговая сумму превысила $ 40 млн, что стало рекордом для киберспортивных турниров.

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