В Minecraft создали компьютер, на котором можно поиграть в Minecraft

В Minecraft создали из блоков копию реальной вычислительной машины, на которой удалось запустить 3D-версию самой Minecraft. Об этом «Газете.Ru» стало известно из видеоролика YouTube-блогера c ником sammyuri.

Фото: Газета.ру Газета.ру

В опубликованном клипе sammyuri запускает Minecraft на собранным из блоков «компьютере» под названием Chungus 2. Хотя виртуальный монитор данного «устройства» имеет весьма низкое разрешение (96 на 64 пикселя) и способен отображать всего два цвета, на нем все равно можно различить игровые объекты и интерфейс Minecraft.

Chungus 2 – это эмулятор вычислительной машины, мощность которой эквивалентна реальному компьютеру с процессором на 1 ГГц и графическим ускорителем на 6 КБ.

Хотя Minecraft и раньше запускали внутри Minecraft на эмуляторах, работа sammyuri все равно является уникальной, поскольку только ему удалось запустить игру с трехмерной графикой.