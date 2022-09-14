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29 минут назад

В Minecraft создали компьютер, на котором можно поиграть в Minecraft

Газета.Ru

В Minecraft создали из блоков копию реальной вычислительной машины, на которой удалось запустить 3D-версию самой Minecraft. Об этом «Газете.Ru» стало известно из видеоролика YouTube-блогера c ником sammyuri.

В Minecraft создали компьютер, на котором можно поиграть в Minecraft
Фото: Газета.руГазета.ру

В опубликованном клипе sammyuri запускает Minecraft на собранным из блоков «компьютере» под названием Chungus 2. Хотя виртуальный монитор данного «устройства» имеет весьма низкое разрешение (96 на 64 пикселя) и способен отображать всего два цвета, на нем все равно можно различить игровые объекты и интерфейс Minecraft.

Chungus 2 – это эмулятор вычислительной машины, мощность которой эквивалентна реальному компьютеру с процессором на 1 ГГц и графическим ускорителем на 6 КБ.

Хотя Minecraft и раньше запускали внутри Minecraft на эмуляторах, работа sammyuri все равно является уникальной, поскольку только ему удалось запустить игру с трехмерной графикой.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Minecraft стала самой популярной франшизой среди хакеров, которые распространяют вирусы под видом видеоигр.

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