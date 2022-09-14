The Sims 4 сделают полностью бесплатной

The Sims 4 сделают бесплатной уже 18 октября, о чём сообщает Instant Gaming. Официально о скорой смене модели распространения объявят через несколько часов.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Пока неизвестно, станет ли The Sims 4 бесплатной исключительно на ПК или также на консолях.

Подобный ход кажется логичным, учитывая, как много расширений и дополнений EA выпускает для игры. Издатель давно отдаёт саму игру по большим скидкам, поэтому отдавать её бесплатно и зарабатывать на десятках DLC кажется куда логичнее, чем пытаться ещё и продавать саму игру.