Для владельцев iPhone 14 Pro выпустят эксклюзивную игру под новый вырез

Разработчик мобильных приложений Крисс Смолка рассказал, что готовит к выходу необычную игру для iPhone 14 Pro. Принцип новой игры напоминает «Понг», в котором нужно попасть по новому вырезу Dynamic Island.
В опубликованном видео демо-версии Hit the Island показан игровой процесс. Так, в нижней части экрана располагается управляемая «ракетка», которой нужно отбивать летящий по экрану шар, попав при этом по вырезу. В случае попадания по «островку» будет воспроизводиться анимация, при которой вырез будет пульсировать.
По словам разработчика, игра получилась хорошей, но на данном этапе встречаются «подтормаживания». Скачать ее пока невозможно. Сроки возможного релиза при этом не раскрываются.
Презентация линейки iPhone 14 состоялась 7 сентября. Среди ключевых особенностей новинок — обновленный вырез в iPhone 14 Pro. Теперь вместо «челки» в старших моделях смартфонов Apple будет использоваться вырез Dynamic Island, в котором скрыты датчики Face ID и фронтальная камера. Кроме того, Apple нашла «островку» функциональное применение — поверх выреза могут отображаться уведомления и элементы управления приложениями.