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4 часа назад

Шутер Deathloop авторов Dishonored заметили в магазине Xbox

Игромания.ру

В сети заметили, что в магазине Xbox раньше времени засветился шутер Deathloop студии Arkane. Пользователей приглашают сделать предзаказ игры, однако, похоже, что при переходе по ссылке открывается пустая страница.

Шутер Deathloop авторов Dishonored заметили в магазине Xbox
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Deathloop доступна только на PlayStation 5 и PC. В прошлом году стало известно, что эксклюзивность проекта продлится как минимум до 14 сентября 2022 года — сегодня как раз эта дата.Многие игроки начали предполагать, что анонс Deathloop на Xbox состоится совсем скоро. Возможный релиз проекта в Xbox Game Pass также обсуждается.

Deathloop — это шутер нового поколения авторов серии Dishonored. Сюжет разворачивается вокруг двух идеальных убийц, застрявших в загадочной временной петле. Они обречены проживать один и тот же день снова и снова. Единственный шанс вырваться из петли — до конца дня уничтожить восемь ключевых целей.

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