Шутер Deathloop авторов Dishonored заметили в магазине Xbox

В сети заметили, что в магазине Xbox раньше времени засветился шутер Deathloop студии Arkane. Пользователей приглашают сделать предзаказ игры, однако, похоже, что при переходе по ссылке открывается пустая страница.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Deathloop доступна только на PlayStation 5 и PC. В прошлом году стало известно, что эксклюзивность проекта продлится как минимум до 14 сентября 2022 года — сегодня как раз эта дата.Многие игроки начали предполагать, что анонс Deathloop на Xbox состоится совсем скоро. Возможный релиз проекта в Xbox Game Pass также обсуждается.