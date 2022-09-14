Кирью вновь станет главным героем в Yakuza 8. Первый трейлер Like a Dragon 8

SEGA анонсировала новую Yakuza — Like a Dragon 8. Главным героем станут два персонажа: протагонист 0-6 частей Кадзума Кирю и ведущий персонаж Yakuza 7 Ичибан Касуга. Выход состоится в начале 2024 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

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Геймплей останется тактическим в духе jRPG, каким он был в Yakuza 7: Like a Dragon. Восьмая часть станет самой масштабной частью серии.

Тема игры — судьба. У нас есть легенда с богатым прошлым и легенда с богатым будущим. Кирю представляет прошлое, Ичибан — будущее.