Tekken 8, Hogwarts Legacy, God of War: Ragnarok — что показали на Sony State of Play

Sony провела очередное шоу State of Play — оно длилось около 20 минут, и во время трансляции показали ровно 10 игр для PS4, PS5 и PS VR2.

Компания представила новые игры, в том числе Tekken 8 и самурайский экшен Rise of the Ronin, которым занимается Team Ninja, а также выпустила ролики уже известных проектов вроде Hogwarts Legacy и God of War: Ragnarok. Собрали все трейлеры в одной новости!