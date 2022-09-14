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7 часов назад

Tekken&nbsp;8, Hogwarts Legacy, God of War: Ragnarok и не только — что показали на State of Play

Игромания.ру

Sony провела очередное шоу State of Play — оно длилось около 20 минут, и во время трансляции показали ровно 10 игр для PS4, PS5 и PS VR2.

Tekken 8, Hogwarts Legacy, God of War: Ragnarok — что показали на Sony State of Play
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Компания представила новые игры, в том числе Tekken 8 и самурайский экшен Rise of the Ronin, которым занимается Team Ninja, а также выпустила ролики уже известных проектов вроде Hogwarts Legacy и God of War: Ragnarok. Собрали все трейлеры в одной новости!

Шоу начали мрачноватым дебютным трейлером Tekken 8, который создают для PS5, Xbox Series и PC!

Sony показала Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition. Проект выпустят в 2023 году на PS VR2.

И ещё одна игра для PS VR2 — Demeo.

Ryu Ga Gotoku Studio представила трейлер Like a Dragon: Ishin! — игра выйдет на Западе в феврале 2023 года на PS4 и PS5. Подробности раскроют уже скоро.

Как известно, Hogwarts Legacy получит эксклюзивный квест на PlayStation. И вот его трейлер. Игра выйдет 10 февраля.

В Pacific Drive игрокам предстоит гонять на машине в самых необычных и опасных условиях. Игра выйдет в 2023 году на PS5.

В 2023 году ожидаются и новые фантастические сражения мехов в Synduality.

Ещё немного фэнтезийной фантастики с милыми девушками и опасными монстрами — в трейлере Stellar Blade (ранее известной как Project EVE). Консольный эксклюзив PS5.

В 2024 году на PS5 выйдет новый самурайский экшен под названием Rise of the Ronin — и вот его дебютный трейлер. Игрой занимается студия Team Ninja, создавшая Nioh.

Шоу завершили новым эпичным трейлером с геймплеем God of War: Ragnarok, которая выйдет 9 ноября на PS4 и PS5.

Запись трансляции

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