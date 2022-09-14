Valve упростила Battle Pass в Dota 2

Разработчики Dota 2 обновили ивент Battle Pass, посвящённый предстоящему турниру The International 2022. Valve объяснила, что решилась на изменения после жалоб игроков на то, что получить награды из пропуска слишком сложно.

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Теперь владельцы Battle Pass будут получать очки боевого пропуска, просто играя в Dota 2. За победу Valve начислит 200 поинтов, за поражение — 100. Всего каждую неделю можно будет получить до 2000 баллов или 2 уровня Battle Pass.

Кроме того, были переработаны награды за задания недели. Достаточно будет собрать две звезды, чтобы получить 1000 очков, а во время бонусных недель это принесёт вам сундук с уровнями Battle Pass (раньше его давали за три).