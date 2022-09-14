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5 часов назад

Valve обновила Battle Pass в Dota 2 — теперь прокачать боевой пропуск стало гораздо проще

Чемпионат.com

Разработчики Dota 2 обновили ивент Battle Pass, посвящённый предстоящему турниру The International 2022. Valve объяснила, что решилась на изменения после жалоб игроков на то, что получить награды из пропуска слишком сложно.

Valve упростила Battle Pass в Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теперь владельцы Battle Pass будут получать очки боевого пропуска, просто играя в Dota 2. За победу Valve начислит 200 поинтов, за поражение — 100. Всего каждую неделю можно будет получить до 2000 баллов или 2 уровня Battle Pass.

Кроме того, были переработаны награды за задания недели. Достаточно будет собрать две звезды, чтобы получить 1000 очков, а во время бонусных недель это принесёт вам сундук с уровнями Battle Pass (раньше его давали за три).

Valve также извинилась за перебои в работе Dota Plus — после выхода боевого пропуска сервис перестал рекомендовать актуальные для игры предметы. В качестве компенсации те подписчики, которые сыграли хотя бы один матч с 1 сентября, получат бесплатный доступ к Dota Plus на неделю.

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