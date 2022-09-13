Эксперты назвали лучший бюджетный процессор для игр за $100

Специалисты портала Tom’s Hardware провели тестирование двух бюджетных CPU стоимостью менее $100: 4-ядерные Intel Core i3-12100F и AMD Ryzen 3 4100. Результаты анализа получились красноречивыми.

Фото: AMD AMD

Технические характеристики и функции

Видео дня

Ryzen 3 4100 построен на устаревающей архитектуре Zen 2, представленной в 2019 году, из-за чего процессор поддерживает только интерфейс PCIe 3.0 и предлагает сравнительно скромные 4 МБ кэша третьего уровня. Он также не имеет встроенного графического чипа, и возможность разгона тактовых частот процессора не делает его более привлекательным вариантом.

Core i3-12100F обладает явным преимуществом в плане доступных интерфейсов благодаря поддержке оперативной памяти DDR5 и PCIe 5.0 — тут платформа AMD проигрывает. Конечно, сама по себе возможность подключения DDR5 не слишком склоняет чашу весов, да и PCIe новой версии вряд ли пригодится в бюджетном компьютере, но как задел на будущее иметь такие интерфейсы приятно.

Игровые бенчмарки и производительность

Core i3-12100F — безоговорочный лидер во всем, что касается производительности в играх. Результаты Ryzen 3 4100 даже близко не подбираются к цифрам чипа Intel: разница в скорости составляет порядка 49%. Более того, CPU производства AMD оказался самым слабым среди протестированных процессоров бюджетного сегмента. Разгон тактовой частоты повышает его быстродействие всего на 3% — эта цифра настолько мала, что оверклокинг не создает никакой существенной разницы.

Производительность в приложениях

Core i3-12100F вновь побеждает, причем вне зависимости от вида тестирования. При однопоточной нагрузке он опережает Ryzen 3 4100 на 44%, при многопоточной — на 40%, хотя оба процессора имеют четыре ядра. Таким образом, CPU от Intel держит верх во всех категориях быстродействия: от гейминга до разнопотоковой работы.

Оверклокинг

Чисто технически, лидером в этой категории является Ryzen 3 4100, так как AMD никак не ограничивает разгон процессора. Другой вопрос, что, когда речь идет о столь бюджетных CPU, оверклокинг не так актуален, как на топовых конфигурациях. Конечно, вы можете поставить Core i3-12100F на более дорогую материнскую память, которая позволит обойти аппаратные ограничения Intel, но, опять же, смысла в этом мало.

Энергопотребление, эффективность и охлаждение

Ryzen 3 4100 потребляет меньше энергии и обеспечивает больше производительности за 1 Вт электричества, чем Core i3-12100F. Правда, отличная эффективность смотрится не так хорошо на фоне значительно менее высокой производительности. К тому же, несмотря на то, что процессор Intel более прожорливый, его энергопотребление все еще находится в пределах разумного.

Цена