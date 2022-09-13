Игры, похожие на S.T.A.L.K.E.R.: подборка лучших

S.T.A.L.K.E.R.: Heart of Chernobyl — одна из самых ожидаемых игр ближайшего сезона, но перенос релиза на 2023 год предсказуемо разочаровал многих поклонников серии. Некоторые от грусти начали перепроходить предыдущие игры цикла, но зачем в очередной раз приниматься за то же самое, если можно попробовать что-то новое? Мы собрали небольшую подборку отличных игр, похожих на «Сталкера» по духу, механикам и атмосфере.

Фото: The Farm 51 The Farm 51

Chernobylite

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Chernobylite — одна из главных продолжательниц идей S.T.A.L.K.E.R., пускай и немного в другом жанре. Игроку предстоит примерить на себя роль отставного физика, который работал на Чернобыльской АЭС до катастрофы, но решил вернуться в зону отчуждения, чтобы расследовать пропажу своей невесты. Ответ на этот вопрос кроется в самом сердце Чернобыля, но прорваться туда будет непросто: сначала предстоит обзавестись снаряжением, экипировкой и артефактами, а также найти сообщников, которые помогут организовать дерзкую вылазку. Каждое прохождение Chernobylite отличается от предыдущего за счет элементов roguelike, так что поклонникам сталкерской тематики игра может понравиться — но не ждите от нее великих потрясений. Проект, как ни крути, сравнительно бюджетный.

The Farm 51

Darkwood

Darkwood — редкий пример по-настоящему страшного хоррора, который нагнетает напряжение и пугает игрока, вообще не прибегая к дешевым трюкам. Со S.T.A.L.K.E.R. этот проект роднят не только восточно-европейские корни, но и гнетущее чувство изоляции: главный герой попадает в западню в таинственном лесу, обитатели которого подверглись жутким мутациям. Днем игроку предстоит собирать припасы и изучать мир в поисках тщательно спрятанного пути на свободу, а каждой ночью — защищать свое убежище от монстров, которые выходят на охоту после захода солнца. Darkwood завораживает, интригует и никогда не дает расслабиться, но оторваться от игры чертовски сложно.

Acid Wizard Studio

Escape from Tarkov

Escape from Tarkov для многих стала той самой многопользовательской версией S.T.A.L.K.E.R., которой мы так и не дождались. Это сложный, порой запредельно реалистичный сетевой шутер, где игроки предпринимают вылазки в заброшенные промзоны, военные базы, курорты и другие районы вымышленного города Таркова. Для того, чтобы экспедиция завершилась прибылью, нужно не только найти ценный лут, но и выбраться из горячей точки живым, что гораздо сложнее, чем кажется. Два-три удачных попадания сулят верную смерть, и игроки постоянно рискуют потерять экипировку в случае гибели — однако именно это и распаляет азарт, заставляя вновь и вновь рисковать собственной шкурой. Escape from Tarkov пока еще пребывает на стадии раннего доступа, но это не помешало игре сплотить вокруг себя большое сообщество фанатов, которое год от года лишь растет.

Battlestate Games

Death Stranding

Серия S.T.A.L.K.E.R. влюбила в себя огромное количество игроков не столько благодаря геймплею, сколько благодаря неповторимой эстетике и атмосфере. Благодаря разрушенным, нелюдимым, но по-своему прекрасным пейзажам, постсоветской архитектуре, природе… Примерно тем же самым запоминается и Death Stranding: многострадальный долгострой Хидео Кодзимы, который прошел путь от самой ожидаемой игры десятилетия до самой противоречивой. Проект можно жестко раскритиковать за спорные механики и претенциозность, но в одном ему нельзя не отдать должное — долгие прогулки по пост-апокалиптическим пустошам погружают в неповторимое настроение. Меланхоличное, но спокойное. По крайней мере, до тех пор, пока главный герой не наткнется на ареал обитания Тварей.

505 Games

Серия Metro

Наконец, франшиза Metro — до мозга костей духовная преемница S.T.A.L.K.E.R., которая считалась практически неофициальным продолжением забытой серии. Путешествие Артема по тоннелям московского метро и далеко за их пределами опираются на другой первоисточник, но многое позаимствовали у «Сталкера». Ностальгический антураж, враждебный мир со вкраплениями мистики и научной фантастики, пост-апокалиптическая эстетика, борьба за выживание… Но со временем Metro приобрела собственный характер, и сейчас франшиза по праву считается современной классикой сюжетных шутеров.