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34 минуты назад

Valve показала различные прототипы Steam Deck

Игромания.ру

Разработчик Пьер-Лу Гриффе из Valve представил различные дизайны прототипов Steam Deck, первый из которых датируется 2019-м годом.

Valve показала прототипы Steam Deck
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Демонстрацию приурочили к запуску платформы на азиатских территориях — у прототипов присутствует похожий на финальный продукт набор кнопок, однако при этом есть и некоторые визуальные отличия.

Игромания.ру

К примеру, у старых версий были круглые трекпады, напоминающие Steam Controller, тогда как в финальной версии они представлены в квадратном формате. Джойстики тоже были меньше, смахивая на PlayStation Vita, а первые кнопки управления вызвали у некоторых ассоциации с Nintendo Switch.

Ранее представители Valve рассказали, что планируют создавать новые версии Steam Deck, которые должны быть «более открытыми и функциональными».

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