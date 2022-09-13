Valve показала прототипы Steam Deck

Разработчик Пьер-Лу Гриффе из Valve представил различные дизайны прототипов Steam Deck, первый из которых датируется 2019-м годом.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Демонстрацию приурочили к запуску платформы на азиатских территориях — у прототипов присутствует похожий на финальный продукт набор кнопок, однако при этом есть и некоторые визуальные отличия.

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К примеру, у старых версий были круглые трекпады, напоминающие Steam Controller, тогда как в финальной версии они представлены в квадратном формате. Джойстики тоже были меньше, смахивая на PlayStation Vita, а первые кнопки управления вызвали у некоторых ассоциации с Nintendo Switch.