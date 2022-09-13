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40 минут назад

СМИ: некоторые сотрудники Ubisoft не хотят работать над Assassin's Creed Red

Игромания.ру

Некоторые разработчики из Ubisoft Quebec не хотят работать над Assassin's Creed Red из-за креативного директора Джонатана Дюмона. Об этом изданию TheGamer рассказал один из активистов A Better Ubisoft.

Сотрудники Ubisoft отказываются работать над Assassin's Creed Red
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Дело в том, что в 2020 году Дюмон был обвинён в харассменте — он якобы словесно оскорблял и сексуально домогался своих сотрудников, «особенно женщин и новеньких».

По словам всё того же анонимного активиста, именно из-за Дюмона многие разработчики и вовсе покинули Ubisoft. Его вспышки гнева якобы создавали в компании «атмосферу страха».

При этом активист отмечает, что Дюмон приложил усилия, чтобы стать лучше, но его прошлые действия «всё ещё очень свежи в памяти многих». Именно поэтому часть сотрудников попросила не работать над Assassin's Creed Red.

Напомним, что за прошедший год 25% активистов A Better Ubisoft покинуло компанию по причине того, что никто не выполнял их требования.

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