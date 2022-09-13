Ubisoft повышает цены на игры

Как сообщает глава Ubisoft Ив Гиймо, компания приняла решение повысить цену на свои крупные AAA-игры — до 70 долларов.
Первым проектом с новым ценником стал пиратский экшн Skull and Bones на консолях текущего поколения. При этом на PC стандартное издание отдают за 60 долларов. Игра, напомним, выходит 8 ноября.
Релизы поменьше могут стоить около 50 долларов. Именно так оценили стандартное издание Assassin's Creed Mirage, анонсированной ранее.
Гиймо также высказался о рабочей атмосфере и NFT, отметив, что Ubisoft готова к улучшению и дальнейшему развитию во всех направлениях. К слову, сама компания остаётся полностью независимой после сделки с китайской Tencent.