В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
29 минут назад

Ubisoft решила повысить цену на крупные AAA-игры до 70 долларов

Игромания.ру

Как сообщает глава Ubisoft Ив Гиймо, компания приняла решение повысить цену на свои крупные AAA-игры — до 70 долларов.

Ubisoft повышает цены на игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Первым проектом с новым ценником стал пиратский экшн Skull and Bones на консолях текущего поколения. При этом на PC стандартное издание отдают за 60 долларов. Игра, напомним, выходит 8 ноября.

Релизы поменьше могут стоить около 50 долларов. Именно так оценили стандартное издание Assassin's Creed Mirage, анонсированной ранее.

Гиймо также высказался о рабочей атмосфере и NFT, отметив, что Ubisoft готова к улучшению и дальнейшему развитию во всех направлениях. К слову, сама компания остаётся полностью независимой после сделки с китайской Tencent.

Игры,Ив Гиймо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители