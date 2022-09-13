Ubisoft повышает цены на игры

Как сообщает глава Ubisoft Ив Гиймо, компания приняла решение повысить цену на свои крупные AAA-игры — до 70 долларов.

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Первым проектом с новым ценником стал пиратский экшн Skull and Bones на консолях текущего поколения. При этом на PC стандартное издание отдают за 60 долларов. Игра, напомним, выходит 8 ноября.

Релизы поменьше могут стоить около 50 долларов. Именно так оценили стандартное издание Assassin's Creed Mirage, анонсированной ранее.