Ученые выяснили, как видеоигры помогают мозгу

Оказалось, что увлечение видеоиграми положительно влияет на способность человека принимать решения и повышает активность мозга в определенных областях. Об этом заявили ученые из Университета штата Джорджия. Они сканировали мозг геймеров при помощи МРТ.

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«Ученые набрали геймеров, которые проводили за играми пять и более часов в неделю. Всего в исследовании приняли участие 47 участников, 28 из которых были запойными геймерами, а 19 человек не увлекались этим видом отдыха», – говорится в сообщении.

Участников попросили выполнять различные задачи, чтобы оценить время их реакций на принятия решений. Исследование показало, что геймеры намного лучше и быстрее принимают решения, чем другие люди.

«Подавляющее большинство нашей молодежи играет больше трех часов в неделю, но благотворное влияние видеоигр на способности мозга не было известно. Наша работа отвечает на этот вопрос: видеоигры можно эффективно использовать для обучения, а также они способствуют развитию мозговых сетей», – отметил Мукеш Дхамала.