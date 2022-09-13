В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
41 минуту назад

У сиквела Breath of the Wild появилась точная дата выхода

Чемпионат.comиещё 4

Nintendo закончила 40-минутный Direct на высокой ноте — наконец-то показала новые кадры продолжения Breath of the Wild, а также раскрыла название игры и точную дату выхода.

Названа дата выхода новой The Legend of Zelda
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая только на Switch.

Компания всё ещё держит практически все подробности сиквела при себе, лишь намекая на все подробности в коротких трейлерах. Как уже было понятно, в Tears of the Kingdom предстоит много находиться в воздухе и путешествовать по миру именно так.

Многие умения из Breath of the Wild сохранились и получили своё развитие в Tears of the Kingdom. Одной из новых, похоже, станет возможность частично перематывать время вспять.

При этом на мероприятии так и не анонсировали переиздания Wind Waker и Twilight Princess.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители