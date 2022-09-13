Новая Fire Emblem, порт It Takes Two и другие анонсы с Nintendo Switch

Стартовал новый Nintendo Direct, который посвятили релизам грядущей зимы и всевозможным анонсам.
Так, на презентации показали новую часть Fire Emblem с подзаголовком Engage, которая выйдет на Switch уже 20 января в двух версиях.
Как и сообщалось ранее, на платформе Nintendo выйдет It Takes Two — можно проходить кооперативный проекта на разных консолях. Релиз намечен на 4 ноября.
Трейлер к новому контенту Xenoblade Chronicles 3 c дополнительным персонажем — запуск намечен на 13 октября.
С 23 по 25 сентября в Splatoon 3 пройдёт первый фестиваль с темой про заброшенный остров, куда нужно будет взять что-то полезное.
Анонсирован сиквел приключения Octopath Traveler, где будет восемь путешественников — релиз намечен на 24 февраля 2023 года для Switch, PC и PlayStation.
Трейлер Fae Farm — кооперативного симулятора «фермера» на 1-4 игрока, выход намечен на весну 2023 года для Switch.