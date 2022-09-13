Новая Fire Emblem, порт It Takes Two и другие анонсы с Nintendo Switch

Стартовал новый Nintendo Direct, который посвятили релизам грядущей зимы и всевозможным анонсам.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Так, на презентации показали новую часть Fire Emblem с подзаголовком Engage, которая выйдет на Switch уже 20 января в двух версиях.

Как и сообщалось ранее, на платформе Nintendo выйдет It Takes Two — можно проходить кооперативный проекта на разных консолях. Релиз намечен на 4 ноября.

Трейлер к новому контенту Xenoblade Chronicles 3 c дополнительным персонажем — запуск намечен на 13 октября.

С 23 по 25 сентября в Splatoon 3 пройдёт первый фестиваль с темой про заброшенный остров, куда нужно будет взять что-то полезное.

Анонсирован сиквел приключения Octopath Traveler, где будет восемь путешественников — релиз намечен на 24 февраля 2023 года для Switch, PC и PlayStation.