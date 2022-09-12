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48 минут назад

S.T.A.L.K.E.R. 2 не перенесут ещё раз, обещают в GSC

Чемпионат.comиещё 1

На прошлой неделе владельцы предзаказов S.T.A.L.E.R. 2 на Xbox обратили внимание на то, что им вернули средства за игру. Официально проект должен выйти в 2023 году, однако после возвратов геймеры стали переживать, что релиз отложат ещё на более поздний срок.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали перенос игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Несмотря на всё, GSC Game World не собирается передвигать игру ещё дальше. Об этом представитель студии рассказал изданию PC Gamer.

Нам пришлось перенести игру на 2023 год, точной даты выхода пока нет. Microsoft возвращает предварительные заказы на игры без точной даты выпуска. Когда позже мы объявим точную дату релиза, предварительные заказы для Xbox снова будут доступны. Это не влияет на предварительные заказы на ПК (Steam, EGS, GOG).

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится на ПК и Xbox Series.

Игры,Microsoft,
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