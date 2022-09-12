Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали перенос игры

Нам пришлось перенести игру на 2023 год, точной даты выхода пока нет. Microsoft возвращает предварительные заказы на игры без точной даты выпуска. Когда позже мы объявим точную дату релиза, предварительные заказы для Xbox снова будут доступны. Это не влияет на предварительные заказы на ПК (Steam, EGS, GOG).