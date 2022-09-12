12 потрясающих игр для тех, кто не играет в видеоигры

Хотя видеоигры давно заняли свое место в поп-культуре наряду с фильмами, книгами и музыкой, многие люди все еще считают их детским, наивным занятием. Это, конечно же, вовсе не так: среди множества игр, выходящих каждый год, можно легко найти произведение на любой вкус — даже если человек совершенно не знаком с явлением. Специально для этого мы собрали подборку отличных игр, которые наверняка понравятся не-геймерам.

Фото: Xbox Game Studios Xbox Game Studios

Angry Birds (iOS, Android)

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Angry Birds — пожалуй, одна из самых доступных мобильных игр на рынке. Эта простая физическая головоломка предлагает игроку проходить уровни, запуская различных птичек в деревянные дома мультяшных зеленых свиней. Со временем серия немного потеряла в качестве, но оригинальная Angry Birds все еще заслуживает внимания — 390 уровней, никакой рекламы.

Rovio Entertainment Corporation

Donut County (ПК, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android)

Незамысловатый, но очаровательный паззл, где игрок управляет гигантской дырой и пытается поглотить как можно больше предметов. Начиная со всякой мелочи, вроде пончиков, мусора и мебели, и заканчивая целыми зданиями. Геймплей предельно прост, однако сам процесс прохождения каждого уровня ощущается неожиданно увлекательным: наблюдать за тем, как комично маленькая яма становится комично большой, никогда не надоедает.

Annapurna Interactive

Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Animal Crossing: New Horizons — медитативный симулятор жизни на маленьком, уютном тропическом острове, где игроку предстоит построить идиллический городок. Это милая, расслабляющая, полностью лишенная стресса игра, которой можно наслаждаться в любом удобном темпе. Идеальная покупка для любого обладателя Nintendo Switch.

Nintendo

Vampire Survivors (ПК)

Со стороны Vampire Survivors не выглядит как нечто выдающееся, но не стоит судить книгу по обложке: несмотря на свою простоту, это невероятно аддиктивная игра. Игроку всего-то и нужно, что перемещать персонажа по локации, параллельно отбиваясь от волн монстров, причем герой атакует противников автоматически. Но разнообразие врагов, уровней, модификаторов и магических артефактов создает огромное разнообразие ситуаций — пускай сейчас игра и пребывает в раннем доступе Steam.

poncle

Forza Horizon 5 (ПК, Xbox One, Xbox Series)

Аркадная гонка для игроков любой возрастной категории. Forza Horizon 5 — одна из самых дружелюбных игр в жанре, которая совмещает красивейшие декорации виртуальной Мексики, километры дорог, большой автопарк и множество режимов игры. Она подойдет даже тем, кто никогда раньше не играл в гонки, т.к. разработчики позаботились о помощи новичкам. По желанию в настройках можно снизить сложность или включить автоматических ассистентов, которые помогут лучше вписываться в повороты или вовремя тормозить.

Xbox Game Studios

Tetris Effect: Connected (ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series, Switch)

«Тетрис» — пожалуй, самая известная видеоигра в мире, и Tetris Effect совершенствует привычную формулу до идеала. Головоломка та же, что и обычно, но эта версия дополняет игровой процесс отличным визуальным рядом и музыкой. Помимо сюжетной кампании, насчитывающей множество уровней, Tetris Effect также предлагает и другие режимы игры — от раундов на время до многопользовательских матчей.

Enhance

Switch Sports (Switch)

После оглушительного успеха Wii Sports, благодаря которой даже пожилые люди увлеклись боулингом и гольфом в своих гостиных, Nintendo решила продолжить серию на нынешнем поколении консолей. Switch Sports работает при помощи отслеживания движений геймпада и поддерживает как классические виды спорта, вроде тенниса, так и некоторые новые: футбол, волейбол и бадминтон. Гольф будет доступен для загрузки в качестве бесплатного дополнения позднее — и, возможно, не только гольф.

Nintendo

Townscaper (ПК, Xbox One, Xbox Series, Switch, iOS)

Townscaper — не столько видеоигра, сколько интерактивный конструктор живописных, будто бы нарисованных акварелью городов. Движок игры преобразует каждое ваше нажатие в дома, величественные здания на сваях, террасы, городские кварталы и красивые соборы. Townscaper не предлагает игроку работать для достижения какой-то конкретной цели: главное здесь — это сам процесс творчества.

Raw Fury

Minecraft (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, iOS, Android)

Minecraft по праву считается одной из тех редких игр, которая может понравиться буквально любой категории геймеров. Классический режим предполагает выживание во враждебном, процедурно-сгенерированном мире, исследование локаций, крафтинг, строительство и развитие персонажа. Творческий же режим избавляется от всех ограничений и механик классического, чтобы предоставить игроку полную свободу творчества — там можно неторопливо строить масштабные здания или трехмерные модели. Несмотря на нарочито незамысловатую внешность, Minecraft обладает невероятной глубиной, благодаря которой игра каждый год становится лишь популярнее.

A Short Hike (ПК, PS4, Xbox One, Switch)

Маленькое, но крайне уютное приключение в открытом мире о птичке, пытающейся покорить самую высокую гору на острове. A Short Hike проходится всего за пару часов, но при этом отлично передает все, за что геймеры любят полномасштабные песочницы: а именно, сюрпризы, свободу действий и радость открытий. Это идеальный выбор, если вы хотите наглядно показать прелесть современных видеоигр кому-то, кто никогда ни во что не играл — или давно не следил за индустрией.

adamgryu

Gone Home (ПК, PS4, Xbox One, Switch, iOS)

Gone Home — один из первых представителей так называемого жанра «симуляторов ходьбы»: игр, где геймплей заключается лишь в изучении локаций, а первостепенное внимание отводится повествованию. В свое время проект получил противоречивую репутацию среди обычных игроков, т.к. многие из них раскритиковали отсутствие традиционных игровых механик, но пресса оценила его высоко — за сюжет, антураж, визуальный ряд и музыку. Так что это отличный способ показать не-геймерам, как видеоигры способны рассказывать истории.

Fullbright

Ring Fit Adventure (Switch)

Ring Fit Adventure превращает фитнес-тренировки в увлекательную ролевую игру, где путешествие по сказочному миру и сражения против монстров требуют от игрока проделывать определенные упражнения. Для этого предстоит воспользоваться специальным контроллером в виде обруча, который не только управляет самой игрой, но и выступает спортивным снарядом для зарядки. Звучит, наверное, немного смешно, но Ring Fit Adventure действительно помогает поддерживать хоть какую-то физическую форму — и подает этот не всегда веселый процесс довольно интересно.