Ubisoft раскрыла амбициозные планы на Assassin's Creed

Исполнительный продюсер Assassin's Creed Марк-Алексис Коте в интервью IGN рассказал о том, что основной метасюжет Assassin's Creed будут рассказывать через амбициозный проект-сервис Infinity.По словам Коте, Infinity «должна стать идеальной отправной точкой для входа в серию. Перенос метасюжета из основных игр в этот проект — это важное изменение для франшизы».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что Assassin's Creed Infinity будет включать несколько исторических сеттингов. Старт проекта и её первой игры, которая сейчас имеет рабочее название Red, ознаменует третий период серии. Первый период начался с оригинальной Assassin's Creed и завершился Assassin’s Creed Syndicate — это была эра приключенческого экшна. Второй период охватывает ролевые игры серии — Origins, Odyssey и Valhalla.

Третий период, стартующий с Infinity, сможет привлечь к серии больше новых фанатов. Для этой цели разработчики решили отделить сложную метаисторию, происходящую в наши дни, от отдельных исторических приключений.

Коте объяснил, что люди, которым нравится просто погружаться в прошлое, смогут сделать это, не отвлекаясь на сторонний сюжет. Их не будут прерывать и им не обязательно знать, кто такие Дезмонд или Лейла.

Infinity станет не совсем игрой, а своего рад хабом — «Анимусом» для игроков. Сюжет, скорее всего, не будет рассказываться через игровых персонажей, однако Коте не стал вдаваться в подробности. Он отметил только, что стиль повествования, то, как будет раскрываться история, будет меняться со временем.