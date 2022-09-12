Sonic Frontiers — самая большая игра про ежа Соника

Я не могу сказать, сколько уровней будет в игре. Однако я гарантирую, что во Frontiers будет самое большое количество контента, когда-либо включённого в игру серии Sonic. На Островах Звездопада мы разместили много мини-игр и побочных активностей, которые увлекут всех.