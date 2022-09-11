Онлайн-игра объяснила отказ вводить санкции против россиян

Гендиректор компании-производителя игр Roblox Corporation Дейв Башуки заявил в интервью агентству Bloomberg, что вводить санкции против россиян не планируется. Он пояснил, что подобная мера вошла бы в противоречие с задачами корпорации.
Отмечается, что ведущие игровые компании Electronic Arts, Nintendo, Sony приостановили деятельность в России.
Дейв Башуки рассказал, что компания, в отличие от игровых гигантов, не собирается уходить с российского рынка. Наоборот, она внедряет в свой продукт разнообразные технологии, которые облегчают пользователям игру и общение.
В частности, программисты внедрили в систему возможность машинного перевода на языки игроков, в том числе, и на русский. В результате, онлайн-игра Roblox приобретает все большую популярность в России. В нее уже заходят свыше 2 млн россиян.
Глава компании подчеркнул, что миссия компании заключается не в том, чтобы наказывать по тем причинам игроков из разных стран. Наоборот, задача состоит в том, чтобы «объединить миллиард людей во всем мире и дать людям возможность оставаться на связи».