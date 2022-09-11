Онлайн-игра объяснила отказ вводить санкции против россиян

Гендиректор компании-производителя игр Roblox Corporation Дейв Башуки заявил в интервью агентству Bloomberg, что вводить санкции против россиян не планируется. Он пояснил, что подобная мера вошла бы в противоречие с задачами корпорации.

Отмечается, что ведущие игровые компании Electronic Arts, Nintendo, Sony приостановили деятельность в России.

Дейв Башуки рассказал, что компания, в отличие от игровых гигантов, не собирается уходить с российского рынка. Наоборот, она внедряет в свой продукт разнообразные технологии, которые облегчают пользователям игру и общение.

В частности, программисты внедрили в систему возможность машинного перевода на языки игроков, в том числе, и на русский. В результате, онлайн-игра Roblox приобретает все большую популярность в России. В нее уже заходят свыше 2 млн россиян.