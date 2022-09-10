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3 часа назад

Ubisoft опубликовала трейлер Assassin's Creed Mirage

Игромания.руиещё 2

Ubisoft наконец рассказала о том, какое будущее ждёт серию Assassin's Creed. Компания полноценно представила Assassin's Creed Mirage, опубликовав кинематографичный трейлер игры о молодом Басиме — популярном персонаже из Assassin’s Creed Valhalla..

Вышел первый трейлер новой Assassin's Creed Mirage
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Приключения в Багдаде начнутся в 2023 году, а предзаказавшим обещают дополнительные задания. Разработчики отмечают, что ориентируются на классические экшен-приключения и делают ставку на стелс.

Отдельно Ubisoft отмечает, что наставника Басима по имени Рошан озвучивает обладательница «Эмми», актриса Шохре Агдашлу.

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