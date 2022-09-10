Вышел первый трейлер новой Assassin's Creed Mirage

Ubisoft наконец рассказала о том, какое будущее ждёт серию Assassin's Creed. Компания полноценно представила Assassin's Creed Mirage, опубликовав кинематографичный трейлер игры о молодом Басиме — популярном персонаже из Assassin’s Creed Valhalla..
Приключения в Багдаде начнутся в 2023 году, а предзаказавшим обещают дополнительные задания. Разработчики отмечают, что ориентируются на классические экшен-приключения и делают ставку на стелс.
Отдельно Ubisoft отмечает, что наставника Басима по имени Рошан озвучивает обладательница «Эмми», актриса Шохре Агдашлу.