Российская команда вышла в плей-офф ESL Pro League S16

Российская команда Virtus.pro (из-за санкций выступает под названием Outsiders) проиграла заключительный матч группового этапа ESL Pro League Season 16 по CS:GO — серия против G2 завершилась со счётом 0:2 (2:16, 16:19).

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Тем не менее, пятёрка Джами Jame Али сохранила третью строчку в подгруппе B и примет участие в плей-офф турнира. Как и FaZe Clan, российская команда начнёт стадию игр на вылет с 1/8 финала.

Чемпионат.ком

Победитель группы G2 Esports попал сразу в четвертьфинал. G2 стала первой командой в истории ESL Pro League, которая закончила первую стадию, не проиграв ни одной карты.