В ноябре в Deep Rock Galactic стартует третий сезон

Издательство Coffee Stain Publishing и студия Ghost Ship Games объявили, что третий сезон стартует в РС-версии кооперативного шутера Deep Rock Galactic 3 ноября. А после того, как с новым боевым пропуском познакомятся пользователи Steam, сезон 17 ноября придёт и на консоли Xbox и PlayStation.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что впервые полностью бесплатный сезонный пропуск Performance Pass появился в ноябре 2021 года. И после этого игровое сообщество увеличилось практически в три раза.

А пока второй сезон подходит к концу, разработчики дают игрокам возможность сделать последний рывок и получить недостающие награды боевого пропуска. С 15 сентября по 3 октября для них пройдёт традиционное игровое событие Oktoberfest.