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5 часов назад

В ноябре в Deep Rock Galactic стартует третий сезон

Игромания.ру

Издательство Coffee Stain Publishing и студия Ghost Ship Games объявили, что третий сезон стартует в РС-версии кооперативного шутера Deep Rock Galactic 3 ноября. А после того, как с новым боевым пропуском познакомятся пользователи Steam, сезон 17 ноября придёт и на консоли Xbox и PlayStation.

В ноябре в Deep Rock Galactic стартует третий сезон
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что впервые полностью бесплатный сезонный пропуск Performance Pass появился в ноябре 2021 года. И после этого игровое сообщество увеличилось практически в три раза.

А пока второй сезон подходит к концу, разработчики дают игрокам возможность сделать последний рывок и получить недостающие награды боевого пропуска. С 15 сентября по 3 октября для них пройдёт традиционное игровое событие Oktoberfest.

Выполняя миссии, игроки получат две новые шляпы. Вдобавок по шахтам можно будет насобирать пивных кружек, и за находку нас наградят удвоенным сезонным опытом.

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