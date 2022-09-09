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9 часов назад

В сеть утёк новый арт готовящейся Assassin's Creed Mirage

Игромания.ру

В сеть утёк ещё один арт готовящейся Assassin's Creed Mirage, которую анонсировали на прошлой неделе и собираются полноценно представить уже завтра, 10 сентября. Одно из изображений можно увидеть выше, а другое, с текстом, чуть ниже.

В сеть утёк новый арт готовящейся Assassin's Creed Mirage
Фото: Assassin's Creed MirageAssassin's Creed Mirage

Судя по всему, новую Assassin’s Creed посвятят молодому Басиму из Assassin’s Creed Valhalla. Название проекта, Assassin’s Creed Mirage, было раскрыто одним из инсайдеров, который поделился другими деталями игры, включая окно возможного релиза — весна 2023 года.

Схожего мнения придерживается и Том Хендерсон, который добавляет, что на завтрашнем шоу Ubisoft представит и другие части Assassin's Creed, в том числе крупные Project Red с самурайской тематикой и Project Hexe о временах охоты на ведьм. Также инсайдер рассказал, когда следует ждать эти игры.

Также Хендерсон недавно сообщил, что Assassin's Creed Mirage выйдет и на консолях старого поколения, и, например, обладатели проекта на PS4 бесплатно получат обновление для PS5. Игра якобы предложит «современный взгляд» на классические особенности и геймплейные элементы франшизы.

Игры,Том Хендерсон,
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