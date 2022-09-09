Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

Первая неделя сентября подошла к концу — пришло время нашей традиционной подборки бесплатных игр. На этот раз она выдалась не слишком большой, но что поделать: как мы уже не раз говорили, игровая индустрия только-только приходит в себя после летней засухи.

Фото: Paradox Interactive Paradox Interactive

Видео дня

В рамках еженедельной раздачи подарков Epic Games Store бесплатно раздает Hundred Days — головоломку, где игроку предстоит развивать собственную винодельню. Для того нужно заниматься рассадкой винограда, планированием территории своего виноградника, ферментацией вина, продажами и изучением новых технологий производства. Но на всякий случай предупреждаем, что Hundred Days — скорее головоломка, нежели экономическая стратегия. Игру можно бесплатно забрать в библиотеку до 15 сентября.

Broken Arms Games

В Steam на бесплатные выходные попала Crusader Kings III — новейшая гранд-стратегия Paradox Interactive, также известная как симулятор таблиц Excel и The Sims для любителей истории. Если раньше серия пользовалась репутацией недружелюбной, но крайне интересной исторической песочницы, то в третьей части авторы как следует поработали над тем, чтобы новички без проблем втянулись в процесс. Ради этого пришлось пожертвовать частью механик, но менее захватывающей и разнообразной игра не стала. Бесплатно поиграть в Crusader Kings III можно до 12 сентября.

Paradox Interactive

Также в Steam стала бесплатной маленькая аркадная гонка Deliver or Die!, где игрок может примерить на себя роль курьера, машина которого заминирована. Чтобы бомба не взорвалась, нужно вовремя забирать и доставлять заказы, находить улучшения для автомобиля и не тормозить — времени всегда в обрез. Неплохая игра на пару вечеров, если вы соскучились по старым Flash-играм и ранним частям GTA.

Barty Games

RUNGORE — интересный, отчасти ироничный эксперимент на тему карточных roguelike, где герой прорывается через полчища монстров, разыгрывая карты в реальном времени. Так что беспокоиться придется не только об эффективных комбо, но и о скорости: противников всегда много, и они тоже не будут ждать своей очереди. Beginner Experience — это своеобразный пролог полной версии игры, которая выйдет позднее.

GrabTheGames

Камерный, короткий симулятор ходьбы, основанный на реальной истории отца-одиночки, который преодолел депрессию, параллельно воспитывая сына. Прохождение игры займет не больше десяти минут, но минималистичный, психоделический визуальный ряд и мощный эмоциональный подтекст производят сильное впечатление.