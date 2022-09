Цивилизация, зомби и поезда: Топ-10 бесплатных игр с открытым кодом

The Battle for Wesnoth — полномасштабная пошаговая фэнтези-стратегия, которая, по меркам бесплатных проектов, поражает объемом контента и проработкой механик. Помимо сетевых матчей, где игрокам нужно развивать собственные крепости и командовать армиями, игра предлагает аж 17 одиночных кампаний для семи играбельных фракций: от ящеролюдов и нежити до пустынных кочевников. И это еще не считая тонны фанатского контента, который делает The Battle for Wesnoth еще более разнообразной.