Цивилизация, зомби и поезда: Топ-10 бесплатных игр с открытым кодом

Сейчас видеоигры — сравнительно недешевое удовольствие, которое по карману далеко не всем. Не говоря уже о том, что большинство цифровых платформ по продаже игр, на самом деле, не продают их, а всего лишь сдают в аренду, и могут заблокировать их в любой момент. К счастью, эта судьба никогда не грозит open-source играм, которые принадлежат сообществу — и тем, кто в них играет. Мы собрали десять бесплатных проектов с открытым исходным кодом, в которые стоит поиграть каждому.

Фото: OpenTTD OpenTTD

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The Battle for Wesnoth — полномасштабная пошаговая фэнтези-стратегия, которая, по меркам бесплатных проектов, поражает объемом контента и проработкой механик. Помимо сетевых матчей, где игрокам нужно развивать собственные крепости и командовать армиями, игра предлагает аж 17 одиночных кампаний для семи играбельных фракций: от ящеролюдов и нежити до пустынных кочевников. И это еще не считая тонны фанатского контента, который делает The Battle for Wesnoth еще более разнообразной.

David White

Хардкорный, невероятно реиграбельный зомби-roguelike, где игроку предстоит выжить в процедурно-сгенерированном мире. Cataclysm: Dark Days Ahead отличается от большинства проектов в жанре потрясающей глубиной механик и симуляции. Игра позволяет как втихую рыскать по руинам разрушенных городов в поисках ценных ресурсов, так и отремонтировать, например, школьный автобус, чтобы отправиться в дорожный трип прямиком из «Безумного Макса». Перечислять механики можно долго — проще сыграть один или два раза лично, чтобы понять, почему игра стала культовой.

Kevin Granade & community

OpenRA — это open-source порт трех легендарных стратегий. А именно, Red Alert, Command & Conquer и Dune 2000. Каждая из них была тщательно адаптирована для современных компьютеров, что подразумевает не только слегка обновленную графику, но и поддержку высоких разрешений монитора. Более того, ремейки всех трех игр включают в том числе и сюжетные кампании — поддержка сетевых матчей тоже присутствует. Если вы вдруг соскучились по золотой эпохе RTS, то OpenRA — один из лучших способов предаться ностальгии.

OpenRA

Маленький ритм-гейм, изначально разработанный для геймджема Ludum Dare, стал одной из главных инди-сенсаций прошлого года. Она играется примерно так же, как аркадная версия Dance Dance Revolution: игроку нужно вовремя нажимать на стрелки курсора в такт саундтреку, чтобы победить оппонента в музыкальном баттле. Аддиктивный геймплей и незамысловатый, но обаятельный визуальный стиль быстро сплотили вокруг Friday Night Funkin’ преданное сообщество поклонников, которое создало множество собственных игр на базе первоисточника.

The Funkin' Crew

Lugaru — необычный экшен про боевые искусства, где акцент сделан не на витиеватых комбо и сложных системах, а на чувстве ритма и импровизации. Антропоморфные кролики и волки подчиняются всем законам физики, поэтому для победы необходимо правильно подбирать атаки и пользоваться окружением — например, со всей силы толкать противников мощными кроличьими лапами. Lugaru непросто освоить, но немногие игры в жанре способны такую же глубину механик.

Wolfire Games

Бесплатный, но достойный клон Civilization II — для тех, кто категорически не признает современные игры серии. Это все та же старая добрая «Цивилизация», где игрокам нужно провести свой народ от каменного века до космической эпохи, попутно налаживая экономические отношения и завоевывая новые земли. Сейчас на Freeciv, пожалуй, тяжело смотреть без слез, но хорошая новость в том, что игра нетребовательна к ресурсам и запускается на миллионе разных операционных систем… Кроме Windows старше XP. Так что это хороший выбор для владельцев старых компьютеров.

The Freeciv Project

The Dark Mod — это фанатский ремейк классического стелс-экшена Thief на движке третьей части Doom. Изначально он разрабатывался как тотальная конверсия, но со временем вырос в самостоятельный проект: роль сюжетной кампании там выполняет большой каталог пользовательских миссий, которые порой не уступают в качестве первоисточнику. The Dark Mod сочетает старомодный геймплей серии и более современную графику — в том числе освещение, которое всегда было важной частью игрового процесса Thief.

The Dark Mod Team

Hedgewars — пошаговая тактика, очевидно вдохновленная ранними играми серии Worms. Только здесь вместо боевых червяков войну на разрушаемом ландшафте ведут симпатичные ежики, чем-то похожие на персонажа «Смешариков». Но, в отличие от первоисточника, Hedgewars предлагает больше режимов игры: от захвата флага и «царя горы» до зомби-режима и королевской битвы, где игроки должны добывать оружие, пользуясь веревками.

Hedgewars Project

Дополненный и расширенный порт культовой экономической стратегии Transport Tycoon Deluxe, посвященной дорожной инфраструктуре крупных городов. Чтобы зарабатывать деньги, игроку предстоит соединять предприятия и источники ресурсов, прокладывать маршруты для общественного транспорта, строить железные дороги, вокзалы и депо, а также исследовать новые технологии для модернизации сети. Кроме того, OpenTTD поддерживает многопользовательские режимы — как соревновательные, так и кооперативные, где одной компанией управляет несколько игроков.

OpenTTD

Наконец, Pioneer — это амбициозный космический симулятор, вдохновленный ранней франшизой Elite. На просторах открытого космоса игрок может заниматься практически чем угодно: от торговли и перевозки грузов до пиратства, охоты за головами, контрабанды и изучения далеких планет. Pioneer разрабатывается уже на протяжении 14 лет, и авторы не намерены останавливаться на достигнутом.