В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
5 часов назад

Для новой Battlefield представили студию Ridgeline Games

Чемпионат.com

Electronic Arts презентовала компанию Ridgeline Games. Она последней пополнила список внутренних студий корпорации. Как ранее сообщала EA, студией руководит ветеран индустрии Маркус Лейто. В начале 2000-х Маркус приложил руку к созданию вселенной Halo, он также работал в Gearbox Software и Microsoft Game Studios.

EA создала новую студию для разработки Battlefield
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Для меня большая честь иметь возможность сотрудничать с DICE и Ripple Effect и возглавить работу по развитию сюжета и персонажей в серии Battlefield.

После ухода из Bungie Лейто основал компанию V1 Interactive и выпустил экшен Disintegration. Игра не оправдала вложенных средств, студия закрылась менее чем через год после выхода её дебютного проекта.

Ridgeline Games в настоящее время формирует штат, где будет цениться голос каждого сотрудника и не будет переработок. Пока неизвестно, над кампанией какой игры будет работать команда Маркуса, об этом EA умолчала. Возможно, сюжет выйдет в качестве DLC для Battlefield 2042, но есть вероятность, что его готовят для новой части.

В декабре прошлого года стало известно, что EA взялась за исправление ошибок Battlefield 2042 и запустила разработку как минимум двух новых частей Battlefield. А новым руководителем бренда Battlefield назначили Винса Зампеллу — создателя Call of Duty, Medal of Honor, Titanfall и Apex Legends.

Игры,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители