В свежем геймплее Evil West показали брутальные убийства нечисти

Студия Flying Wild Hog и издательство Focus Entertainment показали ещё больше геймплея брутального экшена от третьего лица Evil West. Ранее игровой процесс уже показывали, но сейчас его продемонстрировали подробнее.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В начале ролика можно увидеть небольшую сюжетную сцену, а потом разработчики показывают полноценный геймплей. Главный герой занимается улучшением оружия, рассматривает коллекционные предметы и перемещается по локации. А потом начинается битва — в ней герой использует пушки и уничтожает нечисть.

Примечательно, что устроить кровавую баню можно и вместе с другом. Как отмечали разработчики, впечатления от этого будут куда лучше, чем от одиночного прохождения.