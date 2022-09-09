Quake запустили на «умных» часах Apple Watch

Портирование DOOM на чём угодно — это уже своеобразный спорт. Но спрашивается: а почему все забыли о другой не менее культовой игре от id Software — Quake?

Оказывается, не забыли. Так, например, пользователь под ником MyOwnClone опубликовал в своём GitHub код проекта, в рамках которого он портировал первый 3D-шутер на «умные» часы Apple.

По словам разработчика, для управления используется как сенсорный дисплей, так и гироскоп с digital crown. Также он отметил, что из-за внутренней политики Apple, игра не может быть выпущена в App Store, поэтому «собрать» её предлагается самостоятельно. Инструкция есть по ссылке.