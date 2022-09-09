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3 часа назад

Призовой фонд The International 2022 превысил $ 10 млн

Чемпионат.com

Общая сумма призовых, которые разыграют на чемпионате мира The International 2022 по Dota 2, преодолела отметку в 10 миллионов долларов.

Призовой фонд The International 2022 превысил $ 10 млн
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Призовой фонд в размере $ 1,6 млн увеличивается за счёт внутриигрового предмета Battle Pass в Dota 2. Игроки получают за покупку различные косметические предметы и доступ к различным ивентам — взамен Valve добавляет в призовой 25% дохода от всех продаж.

Спустя неделю сумма, которую разыграют лучшие команды мира, составила $ 10 млн и продолжает расти. Общий призовой определится после окончания финального матча TI11.

Финальная стадия The International 2022 пройдёт с 15 по 30 октября в Сингапуре. За итоговый призовой фонд сразятся 20 лучших команд мира, в том числе российские Team Spirit и BetBoom Team.

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